23 candidatos para ocupar el lugar de Defensor del Pueblo: Hay varias caras conocidas

A través del Boletín Oficial de la Municipalidad se dio a conocer el listado de personas interesadas a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en la ciudad de Salta Capital. Hay 23 candidatos entre los que se destacan ex funcionarios y un actual concejal.

El concejal Martín Del Frari, el exfuncionario provincia Ángel Sarmiento, el exsecretario general de la Gobernador, Matías Posadas, el exprocurador del municipio en la gestión de Bettina Romero, entre otros, son los candidatos que buscarán reemplazar a Federico Núñez Burgos, quien también se ha postulado nuevamente.

La lista completa incluye a:

Martín Del Frari Sergio Cardozo Ángel Sarmiento Federico Núñez Burgos Matías Posadas Andrés Ignacio Saraín Ricardo Nioi García Marina Guanca Yolanda Justiniano Marta Villagra Olivera Silvia Escalante Josefa Coronado Julieta Mansilo Ceballos Paz Analía Sánchez Nadia Villarroel Sebastián Aguirre Astigueta Ramiro Angulo Daniela Vega María Vega María Graciela Oviedo David Bravo Juan Ignacio Rosas Mariam Farfán

Quienes deseen formular impugnaciones respecto de los inscriptos, deberán hacerlo por escrito en los siguientes tres días hábiles posteriores la publicación, fundándolas en circunstancias objetivas debidamente acreditadas por medios fehacientes y bajo su firma. Deberán realizarse mediante nota dirigida a la Comisión del Defensor del Pueblo y presentadas por ante la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, sita en avenida República del Líbano N°990 de la ciudad de Salta, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13:00 horas.