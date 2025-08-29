Angulo y Burgos también quieren la Defensoría del Pueblo, ¿qué opinan del mismo?

Días atrás InformateSalta se hacía eco que, a través del Boletín Oficial de la Municipalidad se dio a conocer el listado de personas interesadas a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en la ciudad de Salta Capital, con 23 candidatos entre los que se destacan ex funcionarios y un actual concejal.

El ya ex concejal Martín Del Frari; el exfuncionario provincial Ángel Sarmiento; el exsecretario general de la Gobernador, Matías Posadas, entre otros, son los candidatos que buscarán reemplazar a Federico Núñez Burgos, quien también se postuló para renovar su cargo.

Uno de los postulantes al cargo, el ex procurador general de la Municipalidad en la gestión de Bettina Romero, Ramiro Angulo, habló con El Once TV donde señaló qué lo motivó a querer ocupar el cargo, entendiendo que ese organismo debe bregar por defender derechos que están siendo vulnerados.

“En los últimos años creo que (la Defensoría) no ha dado resultados, no hubo participación en la defensa de los derechos de los ciudadanos, estamos en tiempos donde vemos que hay muchos derechos que se van perdiendo”, planteó el abogado.

El mismo planteó que, en su ex función municipal, supo ver “muchas falencias, le dimos mucha preponderancia a Defensa del Consumidor, por eso creí que era una buena opción para ejercer mi labor como abogado y ayudar a los ciudadanos con los planteos que deban hacer ante las autoridades, ante servicios que hoy inciden en el bolsillo”, subrayó.

Otra de las postulantes, la abogada Nadia Burgos, también habló con el medio local donde manifestó que, en su caso, se animó a candidatearse al puesto pues “me cansé de quejarme detrás de la televisión, de escuchar los problemas sociales y no tomar cartas en el asunto”.

A esto mencionó que, en su experiencia, pude trabajar “en ambos lados, dentro de la administración pública y afuera, haciendo reclamos entre entidades municipales, conozco la burocracia y las necesidades que está teniendo la gente”. También sentenció que “hay una falta de conciencia que existe un defensor del pueblo, la gente no sabe” que existe, concluyó.