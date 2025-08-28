Caso Nuri Klimasauskas: La autopsia psicológica descartó que se haya quitado la vida

En medio del desarrollo del juicio contra Gustavo García Viarengo acusado del delito de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género, por el caso de Nahir Nuri Klimasauskas Viazzi, se realizó la autopsia psicológica de la víctima por parte de dos psicólogas, quienes descartaron la hipótesis que se haya quitado la vida.

En este sentido señalaron conductas de celopatía visibles y reiteradas por parte del acusado que no fueron hechos aislados sino públicos, además explicaron que esta metodología, autopsia psicológica, se aplica en casos de muerte dudosa y se trata de una investigación retrospectiva indirecta, que reconstruye la personalidad y el estado mental de una persona fallecida para determinar las circunstancias de su muerte, informó Página 12/Salta.

Para poder efectuar esta autopsia, familiares, amistades, médicos tratantes fueron consultados y se examinó el legajo de investigación, mientras que el acusado no aceptó ser entrevistado, afirmaron las especialistas.

Por el momento, se dispuso cuarto intermedio hasta el martes 2 de septiembre a partir de las 13 horas para dar continuidad a la ronda de testimoniales.

En el marco de este caso, el colectivo feminista Panambi, de Orán, donde militaba la víctima, se manifestó mediante una carta abierta en primera persona, en la voz de Klimasauskas, donde exigían justicia por su muerte.

También solicitaron que el caso sea nombrado como femicidio y no como suicidio o trágico accidente.

“No podemos ser indiferentes. Nuestra lucha debe ser colectiva. Que el trabajo contra la violencia no sea un eslogan, sino la defensa por la vida misma. Y, mi querido Orán, esta es nuestra batalla” finalizaron.