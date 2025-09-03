Diego es ambulante y por su salud no puede trabajar, necesita medicación urgente

Diego Hernán Pardo tiene 46 años, vive en Salta y desde hace más de dos décadas se gana la vida como vendedor ambulante de golosinas en los colectivos. Pero hoy su salud le impide trabajar como antes.

Desde el año 2001 es diabético, y en los últimos meses su cuadro se agravó: le diagnosticaron una hernia de disco entre la tercera y cuarta vértebra, artrosis en la quinta y un cuadro severo de ciática que le provoca adormecimiento muscular e hinchazón en las piernas. Además, tiene problemas cardíacos y de presión.

Para evitar una cirugía y tratar sus dolencias, debe cumplir con un tratamiento médico exigente. Cada dos días necesita colocarse ampollas de vitamina B12 con complejos vitamínicos, cuyo costo vas desde los $40 mil, según el laboratorio y realizar sesiones de fisioterapia. "Desde el 19 de mayo me aumentaron a 60 dosis. Me tengo que poner una cada día de por medio durante 3 meses", explicó en diálogo con InformateSalta.

Explicó a nuestro portal que : "Lo que más necesito ahora son las ampollas, porque si no hago el tratamiento me tienen que operar y eso ya sería crítico", cuenta. A pesar de haber iniciado gestiones ante el Estado, los tiempos de respuesta son largos. "Me dijeron que me iban a ayudar con una ayuda económica, pero tengo que esperar más de un mes y medio para que me aprueben el trámite", lamenta mientras sabe que debe completar hasta noviembre el tratamiento que también incluye diclofenac y unas pastillas para los calambres.

Diego también es papá de una nena de 8 años y continúa trabajando cuando su salud se lo permite. Por eso, además de medicamentos, también acepta colaboración con golosinas para poder seguir vendiendo en los colectivos.

Cualquier ayuda económica, médica o en mercadería es bienvenida. Teléfono de contacto: 3875912181 y alias para colaboraciones: Diegopardo79 (Personal Pay).



