Busca ayuda para su hijo, padece esquizofrenia y le urge tomar una medicación

Otra historia que conmueve a los salteños es la de un joven de 29 años que reside en Barrio Santa Clara de Asís, en zona Sudeste, que presenta un retraso madurativo e esquizofrenia, patologías por las cuales no está recibiendo de parte de INCLUIR salud, la medicación desde hace varios meses.

Norma López, madre del paciente de Inlcuir salud, contó la situación que vive no solo con la falta de provisión de medicamentos sino también con la adjudicación de una Pensión por discapacidad para el joven.

"Yo estoy acá con el pedido de las pastillas que necesito urgente para mi hijo, porque si él no toma, él se siente mal, se descontrola y se va a la calle. Hoy se escapó a las 4 de la mañana, a las 7 lo pude encontrar bien. En la calle Santiago de la Estero no me están dando, me mandaron al San Bernardo, tampoco en el San Bernardo, al Ragone y en el Ragone tampoco me dan salida".

Totalmente afligida, la mujer pide a la comunidad en general ayuda para tener las pastillas de su hijo hasta que le otorguen la pensión "Necesito de alguien que me pueda ayudar por lo menos hasta que yo pueda tener la pensión, porque supuestamente eso es lo que esperan ellos, que tenga una pensión del chico para que me puedan dar la medicación sino no hay otra manera".

Respecto a la pensión contó "Hace como un año que estoy con el tema de pensión, pero como soy enferma de presión de diabetes, a veces me enfermo, dejo los papeles y no puedo salir, soy la única que cuida de él, tengo que estar continuamente en casa, no puedo salir practicamente. En el Papa Francisco estaba haciendo los trámties y estoy a la espera" cerró por Multivisión.

A quienes quieran ayudar a este joven y su madre pueden hacerlo contactándose al 3874441659. Respecto a la única medicación que requiere el paciente, es la Quetiapina 200 mg, para quien pueda donarla.