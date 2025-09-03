Salta presentará un amparo para restituir pensiones suspendidas ilegítimamente a personas con discapacidad

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que la provincia presentará una acción de amparo para garantizar el pago inmediato de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos de manera “ilegítima” por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“En Salta no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó Sáenz a través de sus redes sociales.

Instruí al Fiscal de Estado de la Provincia a presentar una acción de amparo para que se restablezca de inmediato el pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás… — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) September 3, 2025

Según indicó, instruyó al Fiscal de Estado provincial a llevar adelante la acción judicial para que se restablezcan estos pagos y se asegure la continuidad de las prestaciones.

El mandatario provincial destacó que, además de reclamar la devolución de los importes indebidamente retenidos, se solicitará que se realicen auditorías transparentes sobre posibles beneficios otorgados de manera ilegal, y que los responsables enfrenten “todo el peso de la ley”.

“No pueden pagar justos por pecadores. Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan”

La iniciativa de Salta busca garantizar no solo el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, sino también la protección de su dignidad frente a decisiones administrativas que afectaron de manera directa a los beneficiarios.