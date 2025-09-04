Caso Leonel Francia: Aseguran que la madre no colaboraba con las pericias psicológicas

En el juicio contra Lidia Raquel Cardozo, imputada por el homicidio de su hijo de 11 años, declararon este miércoles seis testigos, entre ellos psicólogos y una licenciada en Trabajo Social que habían intervenido con la acusada tras la denuncia por malos tratos.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro. Cardozo está imputada por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo.

Durante la jornada, una psicóloga de la Secretaría de la Niñez detalló su intervención luego de la denuncia desde la escuela del menor. También declararon profesionales del Poder Judicial y del Centro de Salud de barrio San Ignacio, quienes señalaron que la acusada no colaboró en los tratamientos psicológicos y solo asistía para cumplir con los requisitos legales.

Una psicóloga del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que junto a otro profesional realizó la autopsia psicológica del niño, indicó que Leonel se había sobreadaptado a su situación familiar en búsqueda de atención y cariño y que se identificaron indicadores de malos tratos.

Los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello dispusieron un cuarto intermedio hasta mañana jueves 4 de septiembre, cuando continuará la audiencia de debate.