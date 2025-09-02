A dos años de la muerte de Leonel: “Frente a un hecho luctuoso no hay explicación que valga"

A dos años del fallecimiento de Leonel Francia, la Dra. Carina Iradi, de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, explicó cómo se interviene en casos de violencia infantil. “Cuando hay una activación de protocolo, una denuncia donde se refiere maltrato infantil, somos muchos los actores que intervenimos”, dijo.

"Si los adultos se resguardan a sí mismos y no al niño, estos son los resultados también”

En el caso de Leonel, la escuela informó que el niño había recibido golpes, y el formulario llegó al juzgado de violencia. “Hubo entrevistas con el niño, con la mamá, con el papá y un relevamiento socioambiental”, agregó.

Iradi señaló que los testimonios de los vecinos muchas veces complican la intervención: “Si los adultos se resguardan a sí mismos y no al niño, estos son los resultados también”. Sobre la actuación de la Secretaría, aclaró que “se hizo la entrevista al niño, al progenitor y a la madre. No fue solamente a la madre y esto consta en acta”.

“Frente a un hecho luctuoso no hay explicación que valga"

El equipo interdisciplinario consideró que la situación “no era concluyente” y solicitó pericias a la madre, que ya estaba en tratamiento psicológico. “Si un niño me está negando lo que le dijo la maestra, hay algo que está mal, entonces pedimos pericias porque es el adulto quien disuade al niño”, explicó.

Iradi destacó que no se detectó un riesgo de muerte y subrayó la importancia de la colaboración social: “Frente a un hecho luctuoso no hay explicación que valga, pero necesitamos un sistema de denuncias protegidas para actuar sin depender del anonimato y con la comunidad acompañando”.