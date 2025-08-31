Imágenes sensibles: Nueva víctima fatal en accidente de tránsito sin identificar hasta el momento

En las primeras horas de este domingo, alrededor de las 7:08, la policía tomó conocimiento del hallazgo de un hombre sin vida en plena rotonda del cruce entre la Ruta Nacional 34, la Ruta Nacional 50 y la Ruta Provincial 5, en Pichanal.

Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento y la identidad de la víctima. Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabaja en el lugar para determinar cómo ocurrieron los hechos y avanzar con la identificación.

Este nuevo episodio se suma a la serie de accidentes registrados en las últimas horas en distintas rutas de la provincia, reflejando una preocupante tendencia que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.