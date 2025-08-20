Milagro 2025: Peregrinos de la Puna esperan llegar con más de 12 mil fieles a la Catedral

El grupo de Peregrinos de La Puna, es uno de los grupos más grandes que llegan a los pies del Señor y la Virgen del Milagro cada año, pero también cada año este número se acrecienta. Verlos llegar es realmente conmovedor, cansados pero con la fe intacta.

Sobre el número de peregrinos uno de los referentes, Mario Sanguezo, dijo a través de FM Aries “El año pasado pasamos los 3.000 en San Antonio de los Cobres, según fuentes de la policía, llegamos cerca de 12.000 a Salta. La mayor cantidad se junta en Quijano y San Luis, y llegamos cerca de 5.000 a Quijano”.

Esperando para este jueves algunos detalles como, puntos específicos y horarios, adelantó que en la capital los peregrinos podrán inscribirse en la Parroquia “Nuestra Señora del Tránsito”, en barrio Miguel Aráoz, y en barrio San Ignacio.

Además recomendó consultar toda la información actualizada, como así también recomendaciones en la pagina de Facebook oficial "Peregrinos a Pie de la Puna Salteña "Sr. y Virgen del Milagro".