“Los chicos sí se curan”: Fundación HOPe refuerza su compromiso junto al Materno Infantil

Con más de 20 años de trayectoria, la Fundación HOPe dio un paso clave en su labor solidaria al firmar un convenio con el Hospital Público Materno Infantil (HPMI), que oficializa y reconoce el trabajo articulado que vienen desarrollando desde sus inicios.

En diálogo con InformateSalta, la presidenta de la organización, Guadalupe Colque, destacó que el acuerdo: “Pone en papel lo que venimos haciendo desde siempre: acompañar, contener y colaborar con los niños en tratamiento oncológico y sus familias”.

La Fundación HOPe busca dar respuesta a las necesidades de los pacientes del HPMI con patología oncológica y de sus familias, por lo que desde su “Casita”, brinda hospedaje a los niños que reciben tratamiento y a sus padres, quienes también cuentan con acompañamiento psicosocial. Actualmente, pueden alojar a siete familias de manera simultánea, aunque el universo de asistencia se amplía a unos 50 o 55 pacientes en forma rotativa.

Además del hospedaje, acompañan a las familias en las distintas etapas del tratamiento: “Cuando te dan un diagnóstico es todo un shock, no sabes qué hacer. Nosotros siempre hacemos talleres para los padres nuevos, para orientarlos y contenerlos”, explicó Colque.

La fundación también participa en campañas de concientización, colectas de sangre y actividades de difusión en conjunto con el Hospital Público Materno Infantil.

El convenio representa un reconocimiento institucional y un compromiso renovado de trabajo conjunto: “El gerente del hospital pudo conocer dónde se alojan los niños, qué hacemos, y a nuestro equipo psicosocial que contiene a los padres. Eso nos llena de satisfacción, porque es un gran paso”, concluyó Colque.

“No bajar los brazos”

Finalmente, Colque envió un mensaje a las familias que atraviesan la dura noticia de un diagnóstico oncológico infantil: “Que no se asusten porque la palabra cáncer da miedo, pero no significa que no haya esperanza que se dejen guiar por los médicos, que continúen con el tratamiento y que sepan que en Salta hay una red muy importante de apoyo: el hospital, la Provincia, la fundación y mucha gente que colabora”.

“No hay que bajar los brazos, sino actuar rápido, informarse y cumplir con el tratamiento, si es detectado a tiempo más del 70% de los niños se recuperan. Los chicos sí se curan, con el acompañamiento y la infraestructura adecuada” finalizó.