Con 700 feriantes ubicados en 7 plazas del Parque San Martín, se prepara la Feria del Milagro

A una semana de su inicio, la Feria del Milagro se prepara como nunca, ya que contará con 700 feriantes, ocupando 7 plazas del Parque San Martín, en un lugar que se espera una gran afluencia de personas.

La feria funcionará del 11 al 15 de septiembre de 10 a 22 hs., y contará con cinco plazas de artesanías, masitas y reventa de productos, una y media destinada a gastronomía y otra con juegos inflables para los más chicos que se ubicará en calle San Juan.

Según informó a El Tribuno, Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos municipal, el día 15 de septiembre feria iniciará en su horario habitual pero su cierre será posterior a finalizada la procesión, procediendo a iniciar la limpieza integral del Parque.

La nueva atracción que trae la feria en esta oportunidad serán las pantallas gigantes, donde se transmitirá en vivo la novena y la procesión, las cuales estarán ubicadas en la plaza del lago.

La zona cuenta con la instalación de nuevas luminarias dobles, siete por cada plaza garantizando un espacio iluminado, se dispondrán también de baños químicos, asistencia sanitaria, SAMEC y Protección Ciudadana con puestos de emergencia.

Feriantes inscriptos

Una importante cifra se logró de feriantes inscriptos a esta feria, llegando a 700, los cuales contarán con un puesto de 3x3, debiendo abonar un canon de $128.400 por los cinco días, un monto que se fijó por ordenanza municipal.

El 80% de los feriantes ya participó en la edición pasada, y si bien un 15% del cupo estaba destinado a otras provincias, no se cubrió, por lo que se amplió la participación a feriantes del interior de Salta.