AMT hizo un cambio de reglas para taxis y remises en Salta, ¿qué novedades dispuso?

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) de Salta implementó un nuevo esquema de reglamentación para el sistema de taxis y remises en el área metropolitana. El objetivo de esta medida es modernizar el servicio, haciéndolo más eficiente para los usuarios y más flexible para los trabajadores, además de incorporar nuevos estándares de seguridad.

¿Qué novedades hay? La nueva normativa es el resultado de un trabajo técnico del organismo, y su principal meta es mejorar el servicio de transporte. La reglamentación ya está disponible en el sitio web de la AMT, y sus puntos principales buscan actualizar el sistema de transporte para que se adapte mejor a las necesidades de la comunidad.

Una de las principales novedades es que se autoriza a los licenciatarios a utilizar vehículos de terceros, lo que facilita la incorporación de nuevas unidades al servicio sin la necesidad de que sean propiedad del trabajador. Además, ahora los extranjeros con DNI argentino y radicación permanente pueden ser licenciatarios, lo que abre el sector a más personas.

La reglamentación también amplía la gama de vehículos que pueden ser utilizados para el servicio: Abarca desde los segmentos sedán y break hasta los subcompactos, compactos, D, E y F. Además, se incluye la posibilidad de incorporar vehículos híbridos y eléctricos, fomentando así una flota más moderna y sostenible.

Otro punto destacado de la normativa es la posibilidad de ofrecer beneficios a los pasajeros. Los licenciatarios están autorizados a lanzar promociones, beneficios y descuentos a su propio costo, siempre respetando la tarifa fijada por la AMT, lo cual podría generar una mayor competencia y ofrecer más opciones económicas para los usuarios.

Finalmente, la nueva regulación amplía los plazos para diversos trámites, como la transferencia de licencias en caso de fallecimiento o el alta de una nueva unidad. Esto brinda a los licenciatarios más tiempo y flexibilidad para regularizar sus situaciones, haciendo el proceso más sencillo y eficiente para todos.