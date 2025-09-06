Lindo viaje: Dos trabajadores terminaron heridos tras pelea con arma en colectivo

Un violento episodio se registró en la noche del viernes en la ciudad de Rosario de la Frontera, cuando una discusión entre pasajeros de un colectivo derivó en una agresión física que dejó dos personas heridas.

De acuerdo a lo informado, el hecho ocurrió en una unidad que circulaba por el barrio Juan Domingo Perón, donde un conflicto verbal entre ocupantes escaló hasta convertirse en una pelea. Como consecuencia, dos trabajadores resultaron lesionados con arma blanca.

Las víctimas, fueron trasladadas al Hospital Melchora Figueroa de Cornejo para recibir asistencia médica. En el lugar intervino personal del Distrito de Prevención N°13, que dio inicio a las actuaciones correspondientes.

El caso permanece bajo investigación y hasta el momento no se registraron detenciones, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.