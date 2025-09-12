Otra más y van… ¡Volvió a subir el combustible en Salta!

Los precios de los combustibles volvieron a subir. Desde este 12 de septiembre, YPF ajustó sus valores, sumando un nuevo incremento que, aunque moderado en términos porcentuales, se suma a varias subas registradas en los últimos meses y mantiene en alerta a los conductores.

Los nuevos precios son:

Nafta Super: $1.453 (antes $1.450)

Nafta Infinia: $1.674 (antes $1.667)

Diésel 500: $1.500 (antes $1.486)

Infinia Diésel: $1.678 (antes $1.669)



Para muchos, estos ajustes son una constante: “Cada semana hay que recalcular cuánto vamos a gastar en combustible. Ya es un gasto que no se puede evitar y se siente en todo el presupuesto familiar”, contó un automovilista salteño.

El sector del transporte también sufre el impacto. Las empresas advierten que cada aumento se traslada automáticamente a los costos de transporte de mercadería, afectando precios y servicios. E

Para los conductores, la pregunta es cada vez más concreta: ¿hasta cuándo seguirá subiendo la nafta? Mientras tanto, la sensación es clara: otra suba más y van…