Otra más y van… ¡Volvió a subir el combustible en Salta!Clima12/09/2025
Los precios de los combustibles volvieron a subir. Desde este 12 de septiembre, YPF ajustó sus valores, sumando un nuevo incremento que, aunque moderado en términos porcentuales, se suma a varias subas registradas en los últimos meses y mantiene en alerta a los conductores.
Los nuevos precios son:
- Nafta Super: $1.453 (antes $1.450)
- Nafta Infinia: $1.674 (antes $1.667)
- Diésel 500: $1.500 (antes $1.486)
- Infinia Diésel: $1.678 (antes $1.669)
Para muchos, estos ajustes son una constante: “Cada semana hay que recalcular cuánto vamos a gastar en combustible. Ya es un gasto que no se puede evitar y se siente en todo el presupuesto familiar”, contó un automovilista salteño.
El sector del transporte también sufre el impacto. Las empresas advierten que cada aumento se traslada automáticamente a los costos de transporte de mercadería, afectando precios y servicios. E
Para los conductores, la pregunta es cada vez más concreta: ¿hasta cuándo seguirá subiendo la nafta? Mientras tanto, la sensación es clara: otra suba más y van…