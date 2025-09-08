En dos semanas, la nafta aumentó entre $30 y $40 en Salta

El bolsillo de los salteños volvió a sentir el impacto de los combustibles pues, ni bien inició un nuevo mes, los precios registraron otro incremento en las estaciones de servicio de la ciudad, el segundo en poco tiempo de distancia entre actualizaciones de valores.

Ahora y mientras lo que queda de los billetes busca alcanzar para el resto del mes para poder cargar nafta y desplazarse, el móvil de Multivisión Federal estuvo haciendo un relevamiento para dar cuenta de la diferencia de los precios, no hace un mes, sino apenas dos semanas atrás.

En ese relevamiento, se pudo constatar que en ese lapso de tiempo, en estaciones de la refinera YPF, la variación rondó entre $30 y $40, los cuales si bien parecen leves o pocos, se van palpando con más notoriedad ante las actualizaciones que se tornan constantes.

Es el caso de la estación de servicio ubicada sobre avenida Bolivia de la ciudad de Salta donde, hasta hace dos semanas, el litro de nafta súper se despachaba a 1445 pesos, pero ahora esa cantidad tiene un valor de 1478 pesos.

Similar pasó con la Infinia que, se costar $1644, ahora está $1706. Con respecto a la Infinia–Diesel, ahora el litro cuesta $1711, dejando atrás aquellos $1660 que tenía hace dos semanas. En cuanto al precio del GNC, éste es el único que estira y “aguanta”.