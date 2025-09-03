Mañana habrá colecta de sangre en la Legislatura

Este viernes habrá una nueva colecta de sangre. Esta vez la actividad se desarrollará en las instalaciones de la Legislatura provincial.

Se invita a los salteños de entre 16 y 65 años, con documento de identidad, a acercarse a donar sangre y ayudar a otras personas. Las actividades están organizadas por el Centro de Hemoterapia y busca incrementar el stock que tiene actualmente.

En esta jornada, también se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea. Se recomienda no concurrir en ayunas.

El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre de grupo O, factor RH positivo, el viernes 5, en la Legislatura provincial.

La colecta comenzará a las 8:30 y podrán acercarse hasta allí hasta las 13:00.