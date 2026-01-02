Fin de semana artesanal: Vuelven los paseos en distintos puntos de la ciudad

Desde este viernes 2 y hasta el domingo 4 de enero, los puestos estarán habilitados en el horario de 10 a 22 hs, distribuidos en diferentes puntos del macrocentro de Salta.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Salta y tiene como objetivo fortalecer la economía local, ofreciendo a los artesanos espacios de comercialización directa, al mismo tiempo que se suma una alternativa atractiva para quienes visitan la ciudad durante la temporada de verano.

En los distintos paseos, el público podrá encontrar una amplia variedad de productos artesanales, como textiles, cerámica, bijouterie, objetos decorativos y piezas regionales, ideales para regalos o recuerdos.

Días y horarios de los Paseos Artesanales

Plaza Güemes: Viernes, sábado y domingo, de 10 a 22 hs, en Balcarce y J. M. Leguizamón.

Viernes, sábado y domingo, de 10 a 22 hs, en Balcarce y J. M. Leguizamón. Paseo Balcarce: Viernes y sábado en Balcarce al 700, y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 22 hs.

Viernes y sábado en Balcarce al 700, y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 22 hs. Paseo de los Poetas: Sábado, de 10 a 22 hs, sobre calle Esteco.

Los Paseos Artesanales se consolidan así como una propuesta accesible y familiar para disfrutar durante el fin de semana, apoyando el trabajo de artesanos locales y el consumo de productos hechos en Salta.