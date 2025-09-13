Ni el tiempo de fe los detiene: Intento de robo a un peregrino en pleno centro

La devoción rumbo a la Catedral Basílica de Salta se vio interrumpida por un hecho de inseguridad que generó alarma entre los fieles. Este sábado, en la intersección de calles España y Deán Funes, un delincuente intentó robarle el celular a un peregrino que caminaba junto a su grupo hacia el templo.

Según el relato de testigos, el hombre fue sorprendido por el ladrón en pleno trayecto, pero la rápida reacción de otros peregrinos que lo acompañaban impidió que el robo se concretara. El delincuente se dio a la fuga mientras la víctima fue contenida por sus compañeros de camino, en medio del nerviosismo de transeúntes y devotos que transitaban la zona.

El hecho, ocurrido a escasos metros de la Catedral, reavivó la preocupación por la seguridad en el marco de las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro, que cada año convocan a miles de fieles provenientes de distintos puntos de la provincia y del país.