El Gobernador acompañó a los fieles en el inicio del Triduo del Milagro y ratificó su compromiso con el pueblo

La Catedral Basílica de Salta fue escenario del inicio del Triduo de Pontificales, uno de los momentos centrales de las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro. El gobernador Gustavo Sáenz participó de la misa estacional junto a su esposa, Elena Cornejo, acompañando a miles de fieles que cada año renuevan su pacto de fe.

La celebración litúrgica estuvo presidida por monseñor Darío Quintana, obispo de Cafayate, quien agradeció al arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, la invitación a oficiar la misa. En su homilía, Quintana destacó que la Virgen es “modelo de mujer fuerte que atiende a la palabra de Dios” y llamó a los fieles a “avivar la esperanza y mirar al futuro con nuevas fuerzas y certezas”, en el marco del Jubileo 2025 bajo el lema Peregrinos de Esperanza.

Antes de la bendición final, monseñor Cargnello remarcó que los peregrinos son “un recordatorio de la profundidad de la humanidad” y que su esfuerzo en el camino expresa la posibilidad de construir una sociedad distinta.

La misa también tuvo un componente cultural especial: se interpretaron piezas musicales de las misiones jesuíticas chiquitanas de Bolivia, ejecutadas por el coro de la Universidad Católica de Salta, con la intención de transmitir el mensaje de que “la Iglesia, cuando se pone al servicio de los demás, dignifica y emociona”.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades eclesiásticas y políticas, entre ellos el secretario de la Nunciatura Apostólica en Argentina, monseñor Daniele Liessi; los obispos eméritos de Uruguay y Argentina, además de representantes de fuerzas de seguridad y funcionarios provinciales.

Durante estas jornadas, los salteños recuerdan la intercesión milagrosa de la Virgen y la protección del Señor del Milagro durante los temblores de 1692, renovando su fe y devoción en una de las celebraciones más importantes del calendario religioso de la provincia.