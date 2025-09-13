Detienen a cuatro hombres por amenazas con armas de fuego: Tenían pistolas, revólveres, escopetas y más de 200 cartuchos

Investigadores allanaron cuatro domicilios en la localidad. Secuestraron una pistola, revólveres, carabinas y rifles junto a cartuchos de diferentes calibres. Intervino la Fiscalía Penal 1.

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Investigaciones, detuvo a cuatro hombres en el marco de una causa por amenazas con armas de fuego, hecho registrado en el mes de agosto en General Mosconi. La investigación inició tras la denuncia del damnificado.

En este contexto, con intervención del Juzgado de Garantías 2, esta mañana se allanaron tres domicilios en la citada localidad y uno en el paraje Tablilla. Secuestraron 1 pistola, 2 escopetas, 2 revólveres, 3 carabinas y 270 cartuchos de diferentes calibres.

Cuatro hombres mayores de edad fueron puestos a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal 1.