Logró escapar de su agresor: Embarazada se arrojó de una moto para salvar su vida

Un nuevo caso de violencia de género conmociona a Jujuy. En el departamento de Palpalá, una mujer de 30 años, embarazada de cinco meses, debió arrojarse de una moto en movimiento para escapar de las agresiones de su pareja.

El hecho ocurrió el día viernes en el barrio 18 de Noviembre, cuando la víctima y el presunto atacante circulaban en una motocicleta Gilera Smash por la ruta nacional 66. Según trascendió, en medio de una discusión, el conductor comenzó a realizar maniobras en zigzag y a golpear el tambor del rodado para intimidarla. Ante la situación, la mujer se arrojó al asfalto.

Desesperada, pidió auxilio y fue asistida por dos hombres que pasaban por el lugar. Lejos de detener la violencia, el agresor estacionó la moto y arrojó botellas de vidrio contra los transeúntes, antes de escapar a pie.

La víctima fue atendida por personal del SAME y derivada al Hospital Materno Infantil, donde se constató que presentaba severas heridas producto de la caída.

En la investigación intervino el Ministerio Público de la Acusación, que dispuso el secuestro de la motocicleta, trasladada a la Comisaría 51°. Además, el Juzgado especializado en Violencia de Género ordenó la captura del acusado.