Dos mujeres, un camino: Pelea entre policías en plena comisaría por un oficial

El hecho ocurrió en la Seccional Nº 53 de Rodeíto, donde dos agentes mujeres se enfrentaron a golpes por un superior. Los tres efectivos fueron sumariados y trasladados a otras dependencias.

La Policía de Jujuy atraviesa un nuevo episodio de indisciplina que genera fuerte repercusión institucional. Hace dos semanas, en la Seccional Nº 53 de Rodeíto, dos mujeres policías protagonizaron una violenta pelea en el interior de la comisaría.

De acuerdo a lo trascendido, la discusión se originó por una relación sentimental paralela que ambas mantenían con un oficial de alto rango. La disputa, lejos de quedar en el ámbito privado, escaló a golpes en pleno horario de servicio y frente a otros uniformados.

Como consecuencia, las dos agentes y el oficial involucrado fueron alcanzados por sumarios administrativos. Además, fueron trasladados a distintas dependencias mientras avanza la investigación interna. La Unidad Regional Nº 2 tomó intervención directa, aunque el caso se maneja bajo estricto hermetismo.

El episodio se suma a otro escándalo ocurrido recientemente en la Seccional Nº 26 de San Pedro, donde dos policías fueron hallados en ropa interior dentro de la dependencia. En esa ocasión, la pareja del oficial agredió a los protagonistas y radicó una denuncia penal que derivó en imputaciones.

La sucesión de incidentes expone una serie de problemas de disciplina que la fuerza jujeña deberá afrontar con medidas correctivas más severas.