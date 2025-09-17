Conmoción en el rugby tras la muerte de un jugador argentino en pleno partido en Paraguay

El rugbier argentino Esteban César Racca, de 41 años, murió tras desplomarse durante un partido en Paraguay. El jugador militaba en el Old King Club y se desvaneció en pleno encuentro disputado en las instalaciones de la Unión de Rugby de Paraguay.

A pesar de la asistencia inmediata del cuerpo médico y de sus compañeros, Racca no pudo ser reanimado. El forense Pablo Lemir indicó que la causa de su muerte fue un traumatismo craneoencefálico cerrado, producto de un golpe en la cabeza ocurrido entre cinco y diez minutos antes de desplomarse. “Él se desploma en una jugada scrum, sale de esa formación, da dos pasos y cae”, detalló.

Ambos clubes involucrados deberán entregar las grabaciones completas del partido para determinar si hubo alguna acción antideportiva que pudiera haber influido en el trágico desenlace.

La Unión de Rugby de Paraguay expresó su dolor mediante un comunicado: “Nuestro profundo pesar ante el fallecimiento de Esteban Racca. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento tan difícil”.

Por su parte, el Old King Club publicó: “Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán siempre en nuestra memoria. Descansa en paz, hermano de la ovalada”.