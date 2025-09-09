Una salteña ganó una medalla de oro en los Juegos Mundiales de Transplantados

La atleta salteña y orgullo nacional, Vilma Elizabeth Achuma, transplantada renal hace 15 años, participó en los Juegos Mundiales de Trasplantados de Verano realizados en Dresde, Alemania, donde obtuvo una destacada actuación, consiguió la medalla de oro en lanzamiento de disco y octavo lugar en las disciplinas de bala y jabalina, entre 26 competidoras de su categoría.

Actualmente integra el Círculo de Atletas Veteranos de Salta (CAVES) y participa regularmente en competencias nacionales e internacionales. Próximamente, planea competir en torneos de la región, como los que se desarrollarán en Rosario y en Santiago de Chile.

“El deporte fue fundamental para mi recuperación: me fortaleció física, mental y emocionalmente. Es mi forma de honrar a quien me dio una segunda oportunidad. Porque sin donantes no hay trasplantes, y cuando a un trasplante se le suma la actividad física, la calidad de vida mejora de manera significativa”, aseguró Achuma.

El evento deportivo, que tuvo lugar del 17 al 24 de agosto, es organizado cada dos años por la Federación Mundial de Trasplantes, con el patrocinio del Comité Olímpico Internacional. Su objetivo principal es promover la concientización sobre la donación de órganos y demostrar que, con cuidados médicos adecuados y un estilo de vida saludable, las personas trasplantadas pueden alcanzar una alta calidad de vida.