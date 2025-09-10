Capturan en Bolivia a dos prófugos de Tartagal con armas, dinero y vehículos robados

Dos hombres que estaban prófugos de la justicia argentina fueron recapturados en Yacuiba, Bolivia, tras un intenso operativo policial. Se trata de Adrián Alexander Banegas Durán (23) y Franco Emanuel Barrera (37), quienes eran buscados luego de fugarse de la Comisaría 4° de Tartagal a principios de junio.

El oficial Bustos, de la Policía de Bolivia, confirmó en declaraciones a la prensa: “Queremos informar la aprehensión de dos personas de sexo masculino, Adrián Alexander Banegas Durán y Franco Emanuel Barrera, tras un hecho delictivo suscitado el pasado 31 de agosto. Ya hay otras tres personas identificadas y están siendo investigadas”.

El hecho que precipitó la investigación ocurrió en una vivienda de Yacuiba, donde cinco delincuentes armados redujeron a un propietario y le robaron 11.000 dólares, 10.000 bolivianos y cuatro celulares de alta gama.

El pasado viernes 5 de septiembre, a las 16.30 horas, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) allanó una vivienda alquilada en Campo Pajoso (Ruta 9). Durante el procedimiento no solo encontraron a Banegas Durán y Barrera, sino que también secuestraron armas de fuego –entre ellas dos revólveres de industria argentina y una escopeta de fabricación brasileña–, además de cartuchos, un agente químico, varios celulares de alta gama, un vehículo Toyota Vitz y una motocicleta Honda. En el lugar también se incautaron croquis de otros domicilios junto a dinero en efectivo: 100 dólares y 580 bolivianos.

Los dos detenidos serían parte del grupo de cinco reclusos fugados en Tartagal, sobre quienes en julio el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio, Anastasio Vázquez Sgardelis, había dispuesto mantener la prisión preventiva.

Las autoridades bolivianas trabajan en coordinación con organismos argentinos para cruzar antecedentes y avanzar en la captura de los otros tres implicados, quienes continúan prófugos..