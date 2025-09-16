El contrabando de neumáticos dispara los costos del transporte en Salta

En diálogo con InformateSalta, Guillermo Miranda, referente de Neumáticos Corral, explicó cómo la suba de combustibles y el encarecimiento de insumos impactaron de lleno en el precio de las cubiertas, generando un efecto directo en los costos del transporte.

“El aumento registrado durante este año fue de la mano de la suba de los combustibles"

“El aumento registrado durante este año fue de la mano de la suba de los combustibles. Eso genera el incremento en el transporte de los neumáticos, sobre todo en Salta, donde estamos lejos del puerto y de las fábricas”, señaló.

A los aumentos internos se suman la inflación, el dólar y la escasez de divisas que complican la importación de insumos, dado que en Argentina no existe una producción 100% local. En ese marco, el contrabando se volvió una competencia fuerte. “El ingreso de neumáticos de Bolivia afecta directamente a quienes trabajamos en regla. Quienes importan ilegalmente no pagan impuestos, no cumplen normas de seguridad y venden sin garantía. Eso destruye la rentabilidad, afecta al empleo formal y pone en riesgo a los usuarios”, advirtió.

"Un neumático económico puede durar menos de la mitad que uno de calidad"

Miranda también apuntó al crecimiento de las marcas chinas, que cambiaron el hábito de consumo por sus precios más bajos, aunque muchas no ofrecen respaldo ni postventa. “Lo barato termina saliendo caro: un neumático económico puede durar menos de la mitad que uno de calidad”, afirmó.

En el caso del transporte, el desgaste es aún mayor. Un taxi o remis puede necesitar renovar cubiertas cada tres o cuatro meses según el kilometraje y el uso, lo que obliga a un control constante de inflado, alineación y balanceo. La falta de productos de calidad, sumada al ingreso ilegal, impacta no solo en los talleres y flotas, sino también en la seguridad de quienes circulan a diario.