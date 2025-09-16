Las últimas palabras de Javier Saavedra a su mamá

En medio de la conmoción por su muerte en la Alcaidía General de Salta, salieron a la luz cuáles habrían sido las últimas palabras de Javier “Chino” Saavedra, principal acusado del femicidio de Jimena Salas. Según contó su abogado defensor, Marcelo Arancibia, el joven habló por teléfono con su madre horas antes de ser hallado sin vida.

“La madre habló con él a las 3 de la tarde para desearle suerte y él le respondió: ‘Mamá, quédate tranquila, yo estoy bien. Voy a demostrar mi inocencia. Sé que Dios y la vida me van a permitir aclarar todo y, bueno, sin rencor’”, relató Arancibia según QuePasaSalta.

El letrado afirmó que Saavedra no mostraba indicios de querer quitarse la vida. “Lo vi confiado, con ganas de que se resuelva el juicio, seguro de que ni él ni sus hermanos tenían nada que ver. Tenía confianza en Dios”, sostuvo.

Arancibia también cuestionó las condiciones de seguridad en la Alcaidía General. “No sé cómo pueden tener un elemento punzante. Deberían preguntarle a quienes velan por la seguridad de los internos. ¿Cómo se explica que alguien pueda quitarse la vida en uno de los pabellones más controlados?”, planteó.