Tras la intervención del BCRA al dólar, que superó el techo de la banda, otro derrumbe de los mercados

El Banco Central intervino por primera vez para frenar la evolución del dólar en el techo de la banda cambiaria acordada con el FMI disponiendo u$s 53millones cuando la cotización mayorista superó $ 1474,34, nuevo tope superior para el mercado.

La respuesta del mercado fue inmediata: cayeron bonos, ADR y acciones locales, reflejando la preocupación por el uso de reservas y la capacidad del Gobierno de afrontar sus compromisos de deuda.

Los bonos, en rojo



La jornada fue especialmente dura para los títulos de largo plazo:

Los Globales 2035 y 2041 retrocedieron más de 2,5%.

Los Bonares en esas mismas series tuvieron bajas de hasta 3%.



Los analistas remarcan que la mayor cautela se concentra en los bonos de vencimiento más lejano, los más sensibles a la incertidumbre.

Qué dicen los analistas



El asesor financiero Nau Bernués advirtió que el mercado empieza a desconfiar de la capacidad del Gobierno para cumplir con los pagos:

“Si las reservas caen por intervenir en el mercado cambiario, hay menos dólares para la deuda. Eso es lo que está marcando el mercado”, explicó.



Por su parte, Claudio Maulhardt, portfolio manager en Galileo y conocido como el brujo de los mercados, fue contundente:

“Estamos al borde de volver a operar por precio y no por tasa en los bonos en dólares. Aguantar así hasta las elecciones de octubre es una apuesta de resultado incierto”.



En la misma línea, el economista Federico Glustein sintetizó:

“Si el mercado interpreta que el BCRA usará dólares para sostener el techo cambiario, habrá menos divisas para pagar deuda. La sensación es que el poder de fuego no es sostenible”.



Acciones y ADR también a la baja



Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cerraron en negativo, con caídas destacadas en:

Central Puerto (-3,4%)

Loma Negra (-2,6%)

Tenaris (-2,5%)



En Buenos Aires, el S&P Merval abrió en alza pero cerró con un retroceso del 0,3%. Entre las acciones más golpeadas estuvieron Transener (-3,5%), Metrogas (-2,3%) y Transportadora de Gas del Norte (-2,2%).

Volatilidad en el horizonte



Desde el mercado señalan que el resultado de las elecciones de octubre será clave para el rumbo financiero. Además, crece la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos inicie un ciclo de baja de tasas, tras los últimos datos que muestran un enfriamiento del empleo en ese país.