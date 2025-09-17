¿Se aproxima a los $1500? Así cotiza el dólar en Salta a mitad de semana

Por estos días, los ojos de la economía se fijan con especial atención en la cotización del dólar, sobre todo en su cotización blue, siguiendo los vaivenes que muestra la divisa extranjera y los valores cambiantes que hay en el mercado tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo se encuentra a la fecha? El mercado cambiario de Salta ha comenzado la mitad de semana con una cotización del dólar a $1.435 para la compra y $1.470 para la venta en el segmento blue, reflejando una leve variación en sus valores, según los datos del sitio InfoDólar.

Vale señalar que este martes, el mercado cambiario de Salta reanudó sus operaciones tras el feriado por la festividad del Milagro. En las oficinas, la cotización de la divisa trepó a $1.450 para la compra y $1.475 para la venta, lo que significó un alza de $20 y $30 respectivamente, en comparación con los valores del viernes anterior.

En el mercado informal o "calle", el dólar mostró una ligera baja en la jornada del martes. La cotización para la compra se ubicó en $1.420 y para la venta en $1.455, lo que representó una disminución de $10 y $65 en sus valores, respectivamente.

Con las cotizaciones de hoy, que se encuentran a $1.435 para la compra y $1.470 para la venta, el dólar en Salta mostró una leve suba en el valor de compra y una baja en el valor de venta, en comparación con los precios registrados en el mercado "calle" del martes, con lo cual se evidencia un mercado cambiario dinámico.