Caruso Seguros desembarca con stand propio en la Feria Potencia 2025

Con más de 55 años de trayectoria en el mercado local, Caruso Seguros participa de manera activa en la Feria Potencia, que abrirá sus puertas hoy y se extenderá hasta el domingo, en el Centro de Convenciones de Salta.

La compañía instaló un stand propio para acercar a los visitantes sus principales productos y servicios, con un foco especial en su seguro de vida.

Gaspar Perkons, gerente Comercial Regional de Caruso Seguros, en La Mañana de CNN Salta, explicó que la empresa ofrece distintos tipos de seguros, aunque su producto estrella es el seguro de vida, adaptado a la idiosincrasia local y asociado a una prestación funeraria.

La empresa también se destaca por la coordinación de todo el proceso de siniestro, evitando trámites engorrosos para los clientes.

Además, cuenta con coberturas patrimoniales como autos, hogar, comercio, accidentes personales y protección de elementos electrónicos, y próximamente sumará una cobertura complementaria de salud.

El seguro de vida de Caruso es flexible y accesible, con planes que se ajustan al capital elegido y a la edad del asegurado, incluyendo personas hasta 80 años, un rango que supera al estándar del mercado. “Normalmente se piensa que un seguro de vida es caro, pero la cuota es menor al costo de una cena mensual. Además, ofrecemos productos low cost con tasas subsidiadas para personas mayores”, explicó.

La experiencia se complementa con beneficios adicionales a través del Club Caruso y PACSALUD, que incluyen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, indumentaria y telemedicina. “Si se aprovechan todos los beneficios, el usuario termina usando más que lo que paga por la cuota del seguro”, afirmó Perkons.

Caruso Seguros cuenta con 11 oficinas en Salta y su interior, y en esta edición de la Feria Potencia los visitantes podrán conocer personalmente al equipo que asesora sobre seguros de vida y patrimoniales, adaptados a cada necesidad y presupuesto.

“Estamos muy cerca del escenario, así que seguramente muchos emprendedores y curiosos pasarán por nuestro stand. Es una oportunidad para mostrar lo que mejor sabemos hacer: brindar seguridad y tranquilidad a las familias salteñas”, concluyó.