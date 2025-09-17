¡Con más de 1.100 emprendedores llega una nueva edición de Feria Potencia!

Este viernes arranca una nueva edición de Feria Potencia en la capital salteña. Con grandes expectativas, todos esperan por su inicio para disfrutar nuevamente de un evento que durará hasta el domingo inclusive.

Fernanda Carbia, una de las organizadoras, comentó a InformateSalta la emoción que genera esta nueva edición, ya que tras el éxito en Tartagal esperan que se replique en la capital.

Con entrada libre y gratuita, en esta oportunidad 1.100 emprendedores estarán presentes con sus puestos, de los cuales 450 llegan desde el interior.

La inauguración oficial será el viernes a las 17 hs. hasta las 22 hs. con posibilidad de permanencia hasta las 00hs., el sábado y domingo abrirá sus puertas a las 10hs. cerrando a las 22 hs. también con posibilidad de permanencia extendida.

La feria contará con shows en vivo, juegos infantiles y bandas de música: “Hay tres patios de comida, un beer garden con cervezas artesanales, gin artesanal, los patios de comida están conformados por distintos tipos con alimentación sin tacc también y más de 30 empresas acompañando esta movida. La verdad que increíble cada vez más convocatoria de empresas, muchas concesionarias y después, por supuesto, Banco Macro como siempre”.

Sobre las facilidades de pago podrán abonar con billeteras virtuales como Mercado Pago, efectivo y tarjetas de crédito como Banco Macro con tres cuotas sin interés.

“En esta edición nos sorprendió la cantidad de empresas que se están acercando, la verdad que es increíble”.

“Vienen todos los emprendedores con muchas ganas de mostrar lo que hacen, venimos hace 3 semanas de Tartagal con Destino Potencia y ahora acá en Salta para el broche de oro de este año” comentó Carbia.

Por último, destacó el estacionamiento con el que cuentan en la feria, ya que el mismo está a cargo de la Fundación HOPe, por lo que deberán abonar sus usuarios el valor de dos horas de una estadía en el centro por todo el día: “Es una ayuda increíble para la fundación” finalizó.