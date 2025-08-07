Caruso Seguros presentó el concurso “Aires de Ventas” en Salta para reconocer a sus Productores Asesores de Seguros

Caruso Seguros continúa apostando al fortalecimiento de su red comercial y al reconocimiento del trabajo sostenido de quienes impulsan día a día el crecimiento de la compañía. En este marco, el martes 5 de agosto, en la ciudad de Salta, se presentó oficialmente el nuevo concurso PAS 2025-2026: “Aires de Ventas”, una iniciativa que busca premiar la dedicación y el compromiso de sus Productores Asesores de Seguros (PAS) y acompañarlos en su desarrollo profesional.



El concurso, de alcance nacional, se extenderá desde el 1.º de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Durante ese período, se distinguirá a los diez PAS mejor posicionados en el ranking general, así como a los dos organizadores más destacados y a un ejecutivo del Canal PAS.



La presentación en Salta forma parte de una serie de encuentros regionales que también se llevarán a cabo en las provincias de Tucumán y Mendoza.



Como parte del premio, los ganadores accederán a un viaje exclusivo a la ciudad de Buenos Aires, con todos los gastos incluidos y un programa especial de actividades para celebrar sus logros.



“Queremos que esta nueva edición del concurso motive aún más a nuestros productores a seguir creciendo. Aires de Ventas es una forma de reconocer su trabajo y seguir generando oportunidades de desarrollo en cada región del país”, expresó Miguel López, Gerente Comercial Nacional de Caruso Seguros.

"Es un orgullo contar con la presencia de ganadores de esta provincia en nuestros concursos. Este año renovamos las expectativas con los productores que nos acompañan año a año, sumamos gente nueva que se sigue subiendo al gran proyecto Caruso Seguros y continúa creciendo e innovando en toda Salta Capital y el interior", dijo Gaspar Perkons, Gerente Regional Comercial de Salta.



Con esta propuesta, Caruso Seguros reafirma su compromiso con el desarrollo de su red comercial, apostando a construir vínculos sólidos, potenciar el rendimiento y acompañar a sus PAS en cada etapa de su trayectoria.





Acerca de Caruso Seguros



Caruso Seguros cuenta con más de medio siglo de trayectoria. Actualmente, tiene más de un millón de asegurados y ocupa un lugar destacado en el mercado nacional, con foco en seguros de personas.

Sitio web: www.carusoseguros.com.ar