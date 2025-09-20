El consumo sigue en retroceso: Los tres rubros más golpeados

El consumo masivo volvió a mostrar señales de alerta en agosto. Según un relevamiento privado, las ventas descendieron un 1,9% mensual, con un impacto mayor en algunos canales clave de la vida cotidiana.

Los rubros más afectados

El informe de la consultora Scentia reveló que los retrocesos más pronunciados se dieron en:

Kioscos y almacenes: -4,4%

Farmacias: -2,6%

Autoservicios: -2,2%

Mayoristas: -0,9%

En contraposición, se verificaron subas en supermercados de cadena (+2,2%) y en el comercio electrónico (+5,2%), que continúa afianzándose como alternativa de compra.

Comparación interanual: números en verde, pero desparejos

En el contraste con 2024, el consumo mostró un crecimiento del 4% en agosto, favorecido por una base baja de comparación. En lo que va del año, acumula una mejora de 1,2%.

“En agosto se repite el signo positivo en la mirada agregada, logrando un +4% en la variación respecto del mismo mes de 2024, mientras que en el acumulado anual alcanza un +1,2%”, explicó Osvaldo Del Río, director de Scentia. Sin embargo, aclaró que “el comportamiento de los canales sigue siendo dispar”.

Supermercados y mayoristas en baja

Las grandes superficies no lograron revertir la tendencia negativa:

Supermercados: -5,1% interanual en agosto y -5,4% acumulado en 2025.

Mayoristas: -8,1% interanual y -2,3% en lo que va del año.

Almacenes, kioscos y farmacias, con señales positivas

Los comercios de cercanía y farmacias mostraron un repunte:

Almacenes y kioscos: +10,3% interanual y +8,8% en el acumulado de 2025.

Farmacias: +3,3% frente a agosto 2024 y +5,5% en el año.

Comercio electrónico, el gran ganador

El canal online volvió a ser el más dinámico: +13,3% interanual y +10,2% acumulado en 2025, confirmando el cambio de hábito en los consumidores.

Por canastas

En términos de categorías de productos, las mayores subas se observaron en:

Perecederos: +9,8%

Impulsivos: +9,6%

Alimentos: +6,2%

Bebidas sin alcohol: +4,5%

Limpieza de ropa y hogar: +4,3%

Desayuno y merienda: +2,3%

En cambio, registraron caídas:

Higiene y cosmética: -3,1%

Bebidas con alcohol: -2%

El informe refleja que, pese a algunos números positivos en la comparación anual, el consumo sigue tensionado por la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre económica, con fuertes diferencias entre los distintos canales y categorías. /El Cronista