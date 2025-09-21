Violenta noche de sábado: Un hombre murió apuñalado y varios heridos en distintos hechos

El norte provincial vivió una jornada marcada por la violencia y los accidentes. En Tartagal, perdió la vida Juan Carlos “Juanqui” Cisnero, quien ingresó de urgencia al hospital tras recibir una puñalada en el tórax. Pese al esfuerzo del equipo médico, no lograron salvarlo en cirugía. La autopsia se realizará en Orán y el caso quedó bajo investigación judicial. La familia prefirió no dar testimonio, aunque trascendió de manera extraoficial que el hombre fue atacado cuando salió a comprar.

Casi en paralelo, cerca de las 22 del sábado, se registró un siniestro vial en el que dos motociclistas chocaron contra una vaca en la ruta. Uno de ellos, de 28 años y oriundo de Tartagal, sufrió fracturas expuestas y fue derivado al hospital de Orán, ya que Tartagal no cuenta con guardia traumatológica. Su acompañante también resultó herido pero sin riesgo de vida.

El doctor Alcázar, de la guardia del Hospital Juan Domingo, en una entrevista con un medio local, señaló que cada fin de semana se repiten ingresos por intoxicaciones, lesiones graves y siniestros viales vinculados al consumo de alcohol y a la conducción riesgosa en motocicletas. También remarcó que muchas familias “apoyan conductas peligrosas”, lo que termina agravando la situación en los hospitales.

En esa misma noche ingresaron además otros jóvenes con heridas múltiples de arma blanca, quienes permanecen en observación sin compromiso de órganos vitales.

La sucesión de casos en pocas horas volvió a encender la alarma sobre la siniestralidad vial y la violencia en el norte salteño.