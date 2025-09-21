Abordaje territorial: La Policía Comunitaria realizó más de 90 entrevistas a vecinos de Salvador Mazza y Tartagal

Realizaron más de 90 entrevistas vecinales en barrios de Salvador Mazza y Tartagal a fin de atender inquietudes y dialogar sobre las problemáticas sociales que afectan a la seguridad. En ese marco, se interiorizó a los vecinos sobre el servicio policial y la importancia de fortalecer las acciones preventivas conjuntas respecto al consumo problemático de drogas, entre otras situaciones.

En el marco del trabajo preventivo que realiza la Policía en las distintas jurisdicciones, operadores de la Policía Comunitaria realizaron una intensa jornada de abordaje territorial en barrios de las localidades de Salvador Mazza y Tartagal.

Operadores de la Policía de proximidad realizaron más de 90 entrevistas vecinales en los barrios San Martín, Pueblo Nuevo, Misión Los Tobas, entre otros puntos de las jurisdicciones de la Comisaria Primera y Comisaría Cuarta del Distritito de Prevención 4 a fin de atender inquietudes, dialogar sobre las problemáticas sociales que se registran y que afectan a la seguridad ciudadana como el consumo problemático de sustancias psicoactivas, violencia, entre otras situaciones.

En ese contexto, el director del DPP4, Juan Contreras, señaló que durante el despliegue en territorio se interioriza también a la comunidad sobre el servicio policial que se realiza en los barrios y la importancia de aunar esfuerzos para trabajar en conjunto en materia preventiva todos los organismos competentes junto a la comunidad. Indicó que es clave la cercanía con la comunidad a fin de dar respuestas específicas a la demanda.

Cabe destacar que estas acciones se realizan en las distintas jurisdicciones.