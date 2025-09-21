El asueto por el Día del Trabajador de la Sanidad se trasladará para mañana: Habrá guardias mínimas

El Ministerio de Salud Pública dispuso, a través de la Resolución Delegada Nº 629 D, trasladar el asueto por el Día del Trabajador de la Sanidad del 21 al lunes 22 de septiembre. Esta medida se toma con el objetivo de que todo el personal de la salud pública pueda celebrar su día, ya que la fecha original coincide con un día domingo. La disposición abarca a todos los trabajadores, sin importar su condición laboral, tal como lo establece la Ley Nº 7678.

El gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, se sumaron a la conmemoración, reconociendo el compromiso y el esfuerzo diario de cada uno de los integrantes del sistema de salud.

El titular de la cartera sanitaria se dirigió al personal de la sanidad en su día: "Hoy es un día muy especial, vamos a festejar el Día de la Sanidad. Quiero darle un saludo de corazón, agradeciendo la gran labor que tienen día a día mis compañeros, ya sea médico, odontólogo, fisioterapeuta, no profesional, administrativo, enfermero, personal de limpieza. La verdad que no me quiero olvidar de nadie porque cada uno de ustedes es importante".

Mangione destacó el funcionamiento del sistema sanitario gracias al compromiso del personal: “Quiero llegar a cada rincón con este mensaje, diciéndole que sé que estamos atravesando un momento muy duro, muy complejo en todo el país, obviamente que no estamos fuera de este problema en nuestra querida Salta, pero quiero agradecer porque este sistema funciona gracias a la dedicación de ustedes".

Finalmente, el ministro instó a continuar trabajando en beneficio de la población, porque “hemos decidido trabajar para eso, así que le pongamos el corazón".

Servicios garantizados

La resolución ministerial indica que los servicios básicos de asistencia hospitalaria mantendrán las guardias necesarias para garantizar la atención de la población durante la jornada de asueto.

Sobre la fecha

La resolución, amparada en la Ley Nº 7678 que aprueba el Estatuto de la Carrera Sanitaria, tiene como propósito permitir que los agentes de la salud de la provincia participen en los actos de celebración organizados en su reconocimiento, y puedan celebrar su día. La disposición abarca a todo el personal de la salud pública, sin importar su condición laboral.

El equipo de salud es muy diverso. De médicos y enfermeras al personal que prepara y sirve los alimentos en un hospital, camilleros, chofer de ambulancia, instrumentistas, nutricionistas, bioquímicos, fisioterapeutas, farmacéuticos, psicólogos, terapistas, obstetras, técnicos, guardias, portero. De un trabajador de mantenimiento a un ingeniero. Del que atiende al familiar de un enfermo al personal administrativo que brinda los turnos y lleva las estadísticas.

La conmemoración fue fijada en 1941, cuando se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar esta fecha en recuerdo de dicho evento.