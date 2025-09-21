Sáenz y Durand estuvieron presentes en la inauguración del Paseo Ex Palúdica

El gobernador Gustavo Sáenz y el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand encabezaron la inauguración del Paseo Ex Palúdica. Este predio histórico, que durante años estuvo en desuso, fue recuperado para convertirse en un vibrante espacio dedicado al arte, la cultura y el encuentro social.

La ceremonia contó con una gran afluencia de familias que disfrutaron de diversos shows de música y espectáculos.

Este proyecto, que hoy se materializa, es a partir de la articulación entre la provincia y el municipio, a través de un convenio de cooperación por el que el Gobierno de la Provincia de Salta financia una parte de la obra.

Este proyecto nació como una iniciativa del gobernador Sáenz cuando era intendente de la ciudad.

La iniciativa comenzó en 2016, promovió la sanción de la Ley Nacional 27336 para que el inmueble fuera transferido a título gratuito a la Municipalidad de Salta, sentando las bases de lo que hoy es un espacio para todos los salteños.

El Paseo Ex Palúdica, ubicado entre las calles General Güemes, Vicente López, pasaje Zorrilla y Juramento, se ha transformado de un área abandonada a una plaza moderna y accesible en el corazón de la ciudad.

Las obras incluyeron la instalación de veredas, bancos, nuevas luminarias y un sistema de riego para mantener el área verde todo el año.

La recuperación del predio no sólo brinda un nuevo punto de reunión, sino que también conecta la Usina Cultural con el Paseo Güemes y el Monumento al General Güemes, creando un gran corredor cultural y verde para los vecinos y visitantes.

Esta primera etapa continuará con la restauración de los siete edificios históricos del lugar que ya está en marcha para convertirlos en nuevos espacios que incluyen un museo del folclore para complementar la oferta del paseo.