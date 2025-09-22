Falsa alarma: Denunció la desaparición de su hija pero nunca se había ido de casa

Un operativo policial de más de 15 horas terminó en sorpresa e indignación en Rosario de Lerma: una adolescente denunciada como desaparecida nunca se había ido de su casa.

Ahora, la Justicia analiza imputar a la madre por falsa denuncia, resistencia a la autoridad y obstrucción a la investigación.

Todo empezó el martes a la noche, cuando Romina, de 37 años, llamó a la policía para alertar que su hija Guadalupe, de 15, había desaparecido tras una pelea familiar. Según dijo, la adolescente se había marchado vestida con el uniforme escolar y sin avisar a nadie.

Pero la sorpresa llegó al día siguiente: la adolescente nunca había salido realmente de su hogar. Se había quedado en la habitación de su hermana mayor, y según los informes, la madre lo sabía pero no lo comunicó a la policía, prolongando la búsqueda innecesariamente.

Además, se negó a dejar ingresar a los investigadores hasta que la situación se resolvió tras la amenaza de un allanamiento.

Desde la Fiscalía adelantaron que podrían imputar a la mujer por falsa denuncia y obstrucción a la investigación. El caso generó indignación y sirve de advertencia: las denuncias por desaparición de menores se toman con máxima seriedad, y jugar con ellas puede tener consecuencias legales graves.