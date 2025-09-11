Rosario de Lerma ya cuenta con un móvil de castración gratuito para mascotas

Desde este miércoles 10 de septiembre comenzó a funcionar en Rosario de Lerma un móvil de castración propio, totalmente equipado y destinado a la atención gratuita de mascotas. La iniciativa busca dar respuesta a la problemática de la superpoblación animal, el abandono y las malas condiciones de vida de muchos perros y gatos en la ciudad.

“Castrar a nuestras mascotas es un acto de amor"

El intendente Sergio Ramos destacó que “castrar a nuestras mascotas es un acto de amor, un compromiso con la vida y con la seguridad de nuestros vecinos. Si castramos, habrá menos perritos abandonados en las calles, menos accidentes involuntarios y menos maltrato”.

El servicio, financiado con recursos municipales, está destinado exclusivamente a vecinos con domicilio en Rosario de Lerma. Para acceder, cada persona deberá inscribir previamente a su mascota en los lugares y fechas dispuestos por la Oficina de Producción y la Secretaría de Gobierno, a cargo de Fátima Chocobar.

Las inscripciones ya comenzaron en el predio del 911, en barrio Alto Rosario, y la campaña se desarrollará en distintas etapas para abarcar todos los barrios de la ciudad. En esta primera fase se atenderá a vecinos de Ecosol, Norte, Ara San Juan, 2 de Mayo, Padre Chifri, Finca Arizona, Finca Entre Ríos, San Francisco de Asís y 1 de Noviembre. Luego será el turno de los barrios Rincón del Valle, Parque General Belgrano, Santa Rita, El Milagro, Perpetuo Socorro, Coronel Torino, Rastreador Fournier, Villa Mercedes y Campos de Rosario.

Para registrar la inscripción se deberá presentar DNI con domicilio en Rosario de Lerma, carnet de vacunación y los datos de la mascota (nombre, edad, especie y sexo).

El municipio resaltó que la campaña será progresiva para garantizar la cobertura en toda la ciudad y que el móvil quedará de forma permanente como herramienta de salud y cuidado animal.