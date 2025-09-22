TRANSNOA: Dos mil familias de La Unión y Rivadavia Banda Sur sin luz

El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, informó que más de 2.000 familias de las localidades de La Unión y Rivadavia Banda Sur se encuentran sin suministro eléctrico debido a la falla de un transformador en la Estación Transformadora La Estrella, cuya operación y mantenimiento están a cargo de TRANSNOA S.A.

La empresa transportista no cuenta con equipamiento de respaldo, por lo que se ve obligada a trasladar un transformador desde Catamarca, lo que podría prolongar la interrupción del servicio hasta el miércoles.

Saravia también destacó que, mientras tanto, el gobierno provincial está trabajando en conjunto con la empresa EDESA para enviar generadores móviles y cuadrillas, dado que TRANSNOA, aunque recibe entre un 6% y un 7% de la facturación que abonan los usuarios, no está ofreciendo soluciones inmediatas.

En este sentido Saravia sostuvo: "TRANSNOA otra vez nos trae malas noticias. Dos mil familias del departamento Rivadavia están en este momento sin luz y probablemente tengan un servicio afectado hasta el día miércoles. Esto es casi un fraude y entendemos que corresponde ir a la Justicia Penal".

El titular del ente explicó que la falta de energía eléctrica también está afectando el suministro de agua potable, dado que los pozos requieren electricidad para su funcionamiento.

En este contexto, anunció que el organismo interpondrá una denuncia penal, considerando que la situación podría encuadrar en el artículo 194 del Código Penal, que penaliza a quienes interrumpen o dificultan el funcionamiento de servicios públicos. Además, adelantó que se presentará una denuncia contra TRANSNOA ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), por el incumplimiento de sus obligaciones de control.

“Estamos frente a una empresa que se lleva millones de los bolsillos de los ciudadanos argentinos y no invierte un peso en garantizar el transporte de energía. A esto se suma que el Gobierno Nacional suspendió cualquier tipo de inversión en mantenimiento y mejoras, en un contexto ya declarado de emergencia nacional. Si no interviene la Justicia, la situación con vistas al verano puede ser aún peor”, sentenció.