Intentó meter marihuana dentro de un par de zapatillas a la comisaría

Policiales24/09/2025
El hecho sucedió en la comisaría 1 de Metán, cuando un hombre visitaba a un detenido que se encontraba alojado allí.

Al momento de la inspección de los elementos detectaron en el interior de una zapatilla dos envoltorios con sustancia vegetal disecada, se trataba de marihuana. Ante el hallazgo, el visitante quedó detenido y la droga, secuestrada. 

Tras el hecho, se dio intervención al personal de Drogas Peligrosas y la Fiscalía.

