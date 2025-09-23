Red narcocriminal en Villa Las Rosas: Comenzó la etapa de réplicas y contrarréplicas

En el juicio que se sigue en contra de veinte personas imputadas como presuntos miembros de una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1 vió hoy las réplicas y contrarréplicas de la unidad fiscal y las defensas técnicas. La instancia procesal continuará el próximo martes. Al finalizar el tribunal definirá fecha y hora para la lectura del veredicto.

Durante la audiencia de hoy, los representantes del Ministerio Público hicieron uso de su derecho a réplica en relación a los argumentos esgrimidos en la etapa de alegatos por las defensas técnicas del interno H. G. B. y su esposa I. M. G., y de los agentes penitenciarios F. A. B. y R. A. G.

En cada caso, los representantes legales aludidos ofrecieron sus contrarréplicas.

Al mediodía, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 30 de septiembre a las 8.30 para la continuidad de la fase procesal de réplicas y contrarréplicas.

El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.

Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita.

Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención y asociación ilícita.