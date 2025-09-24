Jubilado jujeño raptó a una menor en Salta y mediante violencia, intentó abusarla

Un hombre de 67 años, jubilado y oriundo de la provincia de Jujuy, fue formalmente imputado por la presunta retención de una adolescente.

Según se desprende de la investigación, el acusado habría intentado retener a la menor mediante el uso de violencia, con la intención de menoscabar su integridad sexual. Pero su accionar fue interrumpido gracias a la oportuna intervención de una testigo, que no solo logró detener la situación, sino que inmediatamente dio aviso a la policía, lo que permitió la detención del hombre.

En una audiencia flexible y multipropósito la jueza de Garantías Claudia Puertas dispuso la prisión preventiva del acusado, y fundamentó su decisión al considerar que la medida era proporcional en esta etapa de la investigación. El delito formal por el cual el hombre fue imputado es rapto agravado por ser cometido contra una menor de 18 años. El acusado deberá permanecer alojado en la Alcaidía General 1.



