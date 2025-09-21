“Lo desmayó a golpes a mi papá”: El testimonio del hijo de un jubilado agredido en Salta

Un violento hecho ocurrió anoche sobre ruta 26, a la altura del ingreso a barrio Las Tunas, cuando un jubilado de 78 años fue golpeado hasta quedar inconsciente y debió ser trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El hombre circulaba en su camioneta Ford 100 cuando embistió accidentalmente a una joven que se encontraba detenida sobre la calzada junto a su pareja. Tras el impacto, el acompañante de la mujer reaccionó con extrema violencia: primero destrozó el parabrisas y los espejos del vehículo y luego abrió la puerta del conductor para golpear brutalmente al jubilado en el rostro con los puños y una herramienta, dejándolo desmayado.

El SAMEC asistió a la víctima en el lugar y la trasladó al hospital capitalino. En diálogo con Con Criterio Salta, el hijo del hombre agredido expresó su indignación: “¿Por qué tanta violencia? Hubo un accidente, tenemos las cámaras donde se ve la brutalidad, pero esta persona no solo le rompió la camioneta, lo desmayó a golpes a mi papá. Ahora está en el hospital San Bernardo, es un jubilado, no podía siquiera defenderse. ¿Hasta dónde vamos a llegar?”.

El caso quedó bajo investigación judicial y se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad aportadas por la familia.