Un hombre sufrió una grave herida en el mentón tras el ataque de un perro en barrio Unión

Un violento episodio tuvo lugar el fin de semana en barrio Unión, cuando un hombre mayor de edad terminó con una lesión de gravedad luego de intentar separar a dos perros que se enfrentaban en plena calle.

Según informó Radio Salta, la alerta ingresó al sistema de emergencias 911 y rápidamente intervino personal del SAMEC.

Los profesionales determinaron que la víctima presentaba un desprendimiento del mentón producto de la mordida, por lo que recibió atención médica inmediata.

De acuerdo con los relatos, el hombre se encontraba con su mascota cuando otro can se cruzó en el camino. Al iniciarse la pelea, intentó intervenir para separarlos y fue allí cuando uno de los animales lo mordió en el rostro. Hasta el momento no se pudo confirmar si la agresión provino de su propio perro o del otro.

Especialistas remarcaron que este tipo de episodios suelen darse por la falta de reconocimiento del animal hacia su dueño o por malos tratos previos, incluso por señales mínimas como una mirada de reojo que pueden detonar la agresividad.

El caso volvió a encender la discusión sobre la responsabilidad de los dueños en el cuidado y adiestramiento de sus mascotas, así como la necesidad de extremar precauciones al momento de intervenir en peleas entre perros.