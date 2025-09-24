Fue al turno con su dentista y lo encontró sin vida

Durante la jornada de este martes, un paciente llegó a la consulta con su odontólogo en calle Rondeau y al ingresar encontró al profesional tendido en el suelo, al parecer sin signos vitales. De inmediato dio aviso a emergencias.

El Samec llegó rápidamente al domicilio indicado por el paciente y confirmó el fallecimiento del odontólogo.

Según informó AM 840, la fiscalía interviniente, se dispuso la realización de una autopsia a pesar de que podría trartarse de una muerte natural.

El consultorio se encuentra en inmediaciones a la cancha de Juventud Antoniana.