Guillermo lanzó un dardo contra el VAR, felicitó a Racing y le apuntó al Clausura

Vélez se vio maniatado por Racing en Avellaneda y se despidió de la Copa Libertadores en los cuartos de final con un 0-2 como resultado global.

"Nos encontramos con un rival que nos presionó y marcó bien. Hay muchas cosas positivas que tenemos que respetar y seguir intentando para el futuro", sostuvo Guillermo Barros Schelotto en conferencia de prensa.

"Fue una serie muy pareja con el juego de cada uno, pasó Racing y lo felicitamos y deseamos lo mejor... Vélez también tenía equipo para llegar a semifinales, pero no nos impusimos", sostuvo el Mellizo tras la derrota 1-0 en su visita al Cilindro.

"PARA MI HIZO EL LATERAL 10 METROS MÁS ALLÁ". Guillermo Barros Schelotto se refirió a la jugada del gol de Racing.



Consultado sobre si a su equipo le faltó estar fino frente al arco rival, el DT del Fortín lanzó un dardo contra el VAR.

"Eficacia tuvimos...", respondió en alusión a los dos tantos anulados en la serie a través de la tecnología.

"No pudimos en la Copa y vamos por la final en el Torneo, vamos a tratar de llegar a la final. Perder a Carrizo y Andrada no será una excusa (NdR: citados a la Sub 20). El objetivo es llevar a Vélez a lo más alto", concluyó Guillermo.