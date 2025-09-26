Día del Comerciante: Clientes, anécdotas y los retos de atender en Salta

El calendario marca que este 26 de septiembre corresponde al Día del Empleado de Comercio, los cuales se preparan para disfrutar de su merecido feriado el próximo lunes. En el mientras tanto, ¿hay anécdotas para contar sobre las labores que realizan?

El móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- salió a buscar esas anécdotas encontrando divertidos testimonios sobre las vivencias que presenciaron o protagonizaron, que involucran compañeros olvidados tras cerrar, peleas entre clientes, entre otras perlitas.

Una vendedora de un local de ropa de niños y juguetes se rio por “las cosas que nos vienen a preguntar, si vendemos botones o si cargamos la tarjeta de SAETA, nos preguntaron muchas veces si vendíamos trenzas… los ubicamos y después solo nos queda reír”, relató.

Mientras, otro empleado de otro local rememoró: “Una vuelta cerramos la sucursal, pusimos la alarma y no nos percatamos que había un compañero trabajando arriba, nos fuimos y de pronto empezó a sonar la alarma, era porque se había quedado atrapado; cuando volvimos, no entendía nada”.

A su vez, una empleada recordó que, una época cuando vendía zapatillas, se encontraba en la época de las fiestas y que “estábamos apuradas, sacábamos lo de la vidriera, yo justo tenía las uñas hechas; mi jefa me tiró una zapatilla y me arrancó la uña… me la tuve que aguantar, no quedaba de otra y esperar a que me vuelva a crecer”.

En otro local, un vendedor comentó lo curioso de los cambios en calzados que se venden como regalo, los cuales llegan con mensajes en sus cajas. “Hay dedicatorias en las cajas de zapatillas como “te amo”, “te extraño”, luego esas personas (que reciben los regalos) tienen que venir a cambiarlas y se ponen colorados”, comentó sobre esta peculiaridad.

Algo más fuerte fue el relato de otra empleada, quien contó que una vez, a su local había llegado una madre con una niña, al igual que una clienta a la cual no le caen bien los chicos. Pasó que la niña se puso a abrir los probadores, molestando a la segunda mujer quien reclamó a la madre “que no sabía educar” a su hija. “Casi se agarran de los pelos, una señora se fue enojada y la otra casi llorando”, mencionó.

"Una vez vinieron dos señores mexicanos, me dijeron que eran de Sonido Master, cuando pensé que eran argentinos me querían matar"