Falleció un hombre como consecuencia del incendio en una casa de calle Gorriti

Conmoción genera la novedad del fallecimiento del hombre de 66 años que había resultado gravemente herido en el incendio de su vivienda ocurrido el pasado miércoles por la tarde en el macrocentro, siniestro que se habría originado por una vela encendida y que terminó de la manera más trágica

Según informó Radio Salta, el deceso de la víctima se produjo este jueves a las 5 de la tarde, siendo el extinto un hombre que residía solo en el inmueble y que había sido internado con un estado de salud delicado en el Hospital San Bernardo, donde luchó contra la gravedad de las heridas.

Cabe recordar que el hecho se desencadenó en un domicilio ubicado en calle Gorriti al 800, en la esquina con calle Tucumán. En ese momento, vecinos de la zona sintieron un fuerte estruendo y vieron que una explosión rompía vidrios y que comenzaba a salir una densa columna de humo desde la ventana del primer piso de la vivienda.

El paciente presentaba quemaduras de segundo grado que afectaban cerca del 50% de su cuerpo, con lesiones más severas en el cuero cabelludo y la espalda.

La alerta fue reportada al 911, y personal de la Subcomisaría Lola Mora acudió al lugar. Según el Comisario Cristian Chaile, la rápida acción de los vecinos fue crucial, ya que facilitaron la entrada a los efectivos y aportaron matafuegos, evitando que el fuego se propagara aún más. Las llamas consumieron rápidamente el mobiliario, los electrodomésticos y generaron el desprendimiento de mampostería.

Una vez realizadas las pericias, se determinó que el siniestro fue accidental y se inició en la habitación del primer piso. El fuego comenzó cuando una vela encendida cayó sobre una mesa de material fibrofácil que contenía elementos altamente combustibles como libros, ropa e imágenes religiosas, lo que favoreció la rápida propagación. En el lugar, la Policía también encontró cajas de vino abiertas.